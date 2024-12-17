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Міноборони спрямувало додатково 1,89 млрд грн на закупівлю дронів у бойові бригади

Більше половини від суми передбачено на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням.

Міноборони спрямувало додатково 1,89 млрд грн на закупівлю дронів у бойові бригади
Морпіх керує дроном Mavic 3
Фото: facebook.com/kmp.vmsu.ua

У бойові бригади на закупівлю дронів Міністерство оборони України додатково виділило 1.89 мільярдів гривень. 

Як йдеться у повідомленні пресслужби оборонного відомства, 55% від суми – на дрони типу Mavic, зокрема з нічним баченням.

18% від суми буде спрямовано на закупівлю FPV-камікадзе.

Окрім того, значні обсяги фінансування виділені на закупівлю БПЛА-розвідники, бомбери та комплекти запчастин до них.

"Таким чином у найкоротші терміни було реалізовано доручення міністра оборони України Рустема Умєрова, яке дозволить забезпечити військові формування додатковим обсягом БПЛА по децентралізованим закупівлям", – зазначили у міністерстві і додали, що однозначним плюсом такого рішення є те, що бригади самостійно закуповують те, що їм необхідно для виконання бойових задач. Дрони одразу будуть спрямовані на фронт.

Загалом цього року сума витрачена на безпілотники Міноборони перетне позначку у 100 млрд грн.

  • Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Міноборони виділило безпосередньо бригадам додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників.
  • У 2025 році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2,23 трлн грн. 
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