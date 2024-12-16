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Міноборони кодифікувало та допустило до використання новий український БпЛА SOVA 10

Цей дрон ударний і може нести бойове навантаження у кілька кілограмів.

Міноборони кодифікувало та допустило до використання новий український БпЛА SOVA 10
Міноборони кодифікувало та допустило до використання новий український БпЛА SOVA 10
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони новий БпЛА SOVA 10 українського виробництва.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

SOVA 10 - це ударний дрон, він може нести бойове навантаження у кілька кілограмів. Новий безпілотник може працювати у різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря. 

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“Кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій  військових”, - запевнив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков. 

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