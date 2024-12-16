Міноборони кодифікувало та допустило до використання новий український БпЛА SOVA 10

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у Силах оборони новий БпЛА SOVA 10 українського виробництва.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
SOVA 10 - це ударний дрон, він може нести бойове навантаження у кілька кілограмів. Новий безпілотник може працювати у різних погодних умовах за широкого діапазону температур повітря.
“Кожна нова модель виготовляється з урахуванням технічних рекомендацій військових”, - запевнив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
- Міністерство оборони виділило безпосередньо бригадам додаткові 1,1 млрд гривень на закупівлю безпілотників.
- Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс ТОККО вітчизняного виробництва. Нові дрони-камікадзе стійкі до впливу ворожих РЕБів.