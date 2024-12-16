Внаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині постраждала жінка

Упродовж дня окупанти атакували Нікопольський районі дронами і били з артилерії.

Упродовж дня російська армія знову завдавала ударів по Нікопольському району Дніпропетровщини. Унаслідок обстрілів поранень зазнала цивільна.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог бив по Нікопольщині артилерією і дронами-камікадзе. Поцілив по Нікополю, Мирівській, Марганецькій, Покровській громадах", — зазначає очільник ОВА.

Унаслідок ворожих атак, поранень зазнала 57-річна жінка. Її госпіталізували у важкому стані.

Також через ворожі обстріли зайнялася солома. Пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, легковик та вантажівка. Понівечені й інфраструктура і 2 підприємства.

"В області негода. Будьте обачні на дорогах. А ще обходьте стороною все, що може нести підвищений ризик. Дерева, рекламні конструкції, лінії електропередач. Прості правила вбережуть від неприємностей", — додає Лисак.