Прокуратура повідомила про одну загиблу і п’ятьох поранених на Херсонщині

16 грудня а Херсонщині росіяни вбили одну людину, ще п’ятьох поранили.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Ворог застосував для обстрілів артилерію та безпілотники. Так, 53-річна жінка загинула в Бериславі внаслідок скидання вибухівки з ворожого дрона на магазин. Ще одна жителька отримала вибухову травму і контузію. Унаслідок атак в Херсоні чоловік отримав травму голови. Також троє людей поранені у передмісті Херсона – в Антонівці. Ворожими обстрілами пошкоджені щонайменше п’ять цивільних об’єктів, серед яких приватні будинки.

наслідки обстрілу Херсонщини 16 грудня 2024 року