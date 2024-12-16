Прокуратура повідомила про одну загиблу і п’ятьох поранених на Херсонщині

16 грудня а Херсонщині росіяни вбили одну людину, ще п’ятьох поранили.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Ворог застосував для обстрілів артилерію та безпілотники. Так, 53-річна жінка загинула в Бериславі внаслідок скидання вибухівки з ворожого дрона на магазин. Ще одна жителька отримала вибухову травму і контузію. Унаслідок атак в Херсоні чоловік отримав травму голови. Також троє людей поранені у передмісті Херсона – в Антонівці. Ворожими обстрілами пошкоджені щонайменше п’ять цивільних об’єктів, серед яких приватні будинки.
- Напередодні росіяни атакували 25 населених пунктів Херсонської області. Були поранені двоє людей.