Член наглядової ради Укренерго: Росія намагалася атакою 13 грудня роз’єднати енергосистеми України та Європи

Масованою атакою 13 грудня Росія намагалася пошкодити об'єкти міждержавної енергетичної інфраструктури і вплинути на експорт-імпорт електроенергії або ж узагалі роз’єднати енергосистеми України та Європи.
Таку заяву зробив на брифінгу в медіа-центрі радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, передає «Інтерфакс-Україна».
«З характерних моментів саме останньої атаки - вона була по мережевій інфраструктурі, яка задіяна безпосередньо в експортно-імпортних операціях між Україною та європейськими сусідами. Це робилося для того, щоб максимально знизити можливість залучення імпорту, а в ідеалі домогтися від'єднання української системи від європейської», - сказав Бойко.
За його словами, остання атака була орієнтована на цілком зрозумілі цілі. Йдеться про «ключові об'єкти енергоінфраструктури як у частині передачі, так і виробництва е/е».
Радник Шмигаля додав, що «дуже найближчим часом» українці відчують результати колосальних зусиль енергетиків, які відновлюють пошкоджене обладнання.
- Як відомо, із 14.00 12 грудня по 10.00 13 грудня ворог атакував ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил за цей період виявили 287 засобів повітряного нападу противника – 94 ракети та 193 БпЛА.
- У жовтні 2021 року Денис Шмигаль заявив про стратегічне значення від’єднання України від енергосистеми РФ і наголосив, що синхронізація з ENTSO-E стане членством у ЄС "на енергетичному рівні".
- 16 лютого 2022 року Укренерго офіційно заявило про роботу Об'єднаної енергосистеми (ОЕС) України в ізольованому від енергосистем Росії, Білорусі та мережі ENTSO-E режимі 24-26 лютого.
- 26 квітня того ж року у Варшаві відбулось підписання угоди про надання НЕК «Укренерго» статусу члена-спостерігача ENTSO-E, європейської мережі операторів системи передачі електроенергії.