Член наглядової ради Укренерго: Росія намагалася атакою 13 грудня роз’єднати енергосистеми України та Європи

Масованою атакою 13 грудня Росія намагалася пошкодити об'єкти міждержавної енергетичної інфраструктури і вплинути на експорт-імпорт електроенергії або ж узагалі роз’єднати енергосистеми України та Європи.

Таку заяву зробив на брифінгу в медіа-центрі радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко, передає «Інтерфакс-Україна».

«З характерних моментів саме останньої атаки - вона була по мережевій інфраструктурі, яка задіяна безпосередньо в експортно-імпортних операціях між Україною та європейськими сусідами. Це робилося для того, щоб максимально знизити можливість залучення імпорту, а в ідеалі домогтися від'єднання української системи від європейської», - сказав Бойко.

За його словами, остання атака була орієнтована на цілком зрозумілі цілі. Йдеться про «ключові об'єкти енергоінфраструктури як у частині передачі, так і виробництва е/е».

Радник Шмигаля додав, що «дуже найближчим часом» українці відчують результати колосальних зусиль енергетиків, які відновлюють пошкоджене обладнання.