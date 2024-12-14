Нацбанк випустив пам’ятну монету зі срібла "Цифрова держава"

На аверсі монети в центрі композиції розміщено малий Державний Герб України, оточений електронною мережею. Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему.

Національний банк України присвятив пам’ятну монету досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Назва нової пам’ятної монети зі срібла – "Цифрова держава", повідомляє пресслужба НБУ.

"Україна демонструє, що цифрова трансформація – необхідний крок для розвитку сучасних держав. І навіть в умовах війни ми продовжуємо свій шлях до нових технологій, руйнуємо бар'єри між людьми та сервісами як державними, так і фінансовими. Вдячний за це кожному, хто робить свій внесок у розбудову цифрової України, а особливо нашим партнерам з Міністерства цифрової трансформації”, – сказав глава НБУ Андрій Пишний під час конференції UAFIN.TECH 2024.

Він зазначив, що разом НБУ та Мінцифри реалізували багато проєктів, що зробили фінансові послуги простішими, зручнішими та інклюзивнішими.

“Упевнений, що попереду ще багато цікавих цифрових ініціатив та проривних ідей, що назавжди змінять парадигму взаємодії між державою, бізнесом та громадянами", – сказав Пишний.

Зі свого боку очільник Мінцифри Михайло Федоров зазначив, що за п’ять років Україна перетворилася на державу, де держпослуги можна отримати в кілька кліків, без папірців та бюрократії. Зараз Дією вже користується понад 21 млн українців. У застосунку доступні більш ніж 30 сервісів, ще понад 125 — на порталі. А українські govtech-рішення вже активно вивчають в інших країнах.

На аверсі пам’ятної монети "Цифрова держава" в центрі композиції розміщено малий Державний Герб України, оточений електронною мережею. Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об’єднала всі аспекти життя своїх громадян.

У цій мережі можна побачити символічне об’єднання заходу, сходу, півдня та півночі під єдиним гербом, що додатково підкреслює технологічну єдність країни.

На її реверсі зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду. Цей код не є випадковим – у ньому зашифрована назва UKRAINE (ліворуч вертикально), яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр.

Унизу праворуч зазначено напис ЦИФРОВА ДЕРЖАВА, на який наведено стилізований курсор комп’ютерної “мишки”. Композиція символізує основу цифрового світу, підкреслюючи важливість технологій для розвитку країни. Дизайн монети створив художник Андрій Сагач.

Пам’ятна монета "Цифрова держава" введена в обіг 13 грудня 2024 року. Вона має номінал 10 гривень, виготовлена у формі квадрата зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Гурт монети – гладкий. Тираж – до 7 500 штук.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 09 січня 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів (перелік яких зазначено на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку).