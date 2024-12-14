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В Одесі скасували екстрені відключення світла

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки масованих обстрілів.

В Одесі скасували екстрені відключення світла
Працівники 'Укренерго"
Фото: facebook/НЕК 'Укренерго'

У суботу, 14 грудня, в Одесі скасували екстрені відключення світла, які ввели після атаки ворога 13 грудня.

Про це повідомляє ДТЕК.

За інформацією енергокомпанії, ситуація в Одесі та в Одеському районі дозволяє повернутись до графіків стабілізаційних відключень.

"Продовжуємо робити все можливе, щоб ліквідовувати наслідки масованих обстрілів по об'єктах енергетики", — ідеться у повідомленні ДТЕК.

13 грудня енергетика України вчергове потрапила під російський масований удар. Унаслідок російської атаки в Одесі та Одеському районі області запровадили екстрені відключення світла.

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