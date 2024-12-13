Через обстріли в Одесі та Одеському районі області діють екстрені відключення

Унаслідок російської атаки в Одесі та Одеському районі області діють екстрені відключення світла.

Про це повідомили «ДТЕК Одеські електромережі».

«Вранці 13 грудня енергетика Одещина зазнала чергової ворожої атаки. Найважча ситуація зі світлом залишається в Одеському районі, зокрема в місті Одесі. Діють екстрені відключення. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб стабілізувати ситуацію та якнайшвидше повернутися до прогнозованих графіків відключень», - зазначили у компанії.

Через обстріли виникли мережеві обмеження. Тобто, коли технічний стан мереж і енергообладнання не може в повному обсязі передавати електроенергію від підстанцій іншої енергетичної компанії до домівок клієнтів, пояснили у ДТЕК.

При цьому в Одеській області немає мережевих обмежень, діють графіки стабілізаційних відключень.