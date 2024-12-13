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Через обстріли в Одесі та Одеському районі області діють екстрені відключення

В області тим часом діють графіки стабілізаційних відключень. 

Через обстріли в Одесі та Одеському районі області діють екстрені відключення
відключення світла
Фото: tvoemisto.tv

Унаслідок російської атаки в Одесі та Одеському районі області діють екстрені відключення світла.

Про це повідомили «ДТЕК Одеські електромережі».

«Вранці 13 грудня енергетика Одещина зазнала чергової ворожої атаки. Найважча ситуація зі світлом залишається в Одеському районі, зокрема в місті Одесі. Діють екстрені відключення. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб стабілізувати ситуацію та якнайшвидше повернутися до прогнозованих графіків відключень», - зазначили у компанії.

Через обстріли виникли мережеві обмеження. Тобто, коли технічний стан мереж і енергообладнання не може в повному обсязі передавати електроенергію від підстанцій іншої енергетичної компанії до домівок клієнтів, пояснили у ДТЕК.

При цьому в Одеській області немає мережевих обмежень, діють графіки стабілізаційних відключень. 

  • Росія здійснила черговий комбінований удар по українцях. Із 14.00 12 грудня по 10.00 13 грудня ворог атакував ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил за цей період виявили 287 засобів повітряного нападу противника – 94 ракети та 193 БпЛА.
  • Під обстріл ворога укотре потрапила енергоінфраструктура нашої держави.
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