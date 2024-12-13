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Армія РФ випустила понад десяток снарядів по Дніпропетровщині

Під обстрілами ворога опинилася Нікопольщина.

Армія РФ випустила понад десяток снарядів по Дніпропетровщині
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Упродовж п'ятниці, 13 грудня, ворожі війська здійснили три артобстріли по громаді Нікопольщини Дніпропетровської області. Найбільше постраждала Марганецька громада.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор вдарив по районному центру і одному з населених пунктів Марганецької громади. Загалом випустив понад десяток снарядів. Наслідки уточнюються", — каже начальник ОВА. 

На щастя без загиблих та постраждалих.

  • Майже до опівночі 12 грудня агресор атакував Нікопольщину Дніпропетровської області. Застосував артилерію і дрон-камікадзе. Поцілив по райцентру та Покровській громаді.
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