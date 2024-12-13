Армія РФ випустила понад десяток снарядів по Дніпропетровщині

Упродовж п'ятниці, 13 грудня, ворожі війська здійснили три артобстріли по громаді Нікопольщини Дніпропетровської області. Найбільше постраждала Марганецька громада.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор вдарив по районному центру і одному з населених пунктів Марганецької громади. Загалом випустив понад десяток снарядів. Наслідки уточнюються", — каже начальник ОВА.

На щастя без загиблих та постраждалих.