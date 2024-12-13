Садовий: двоє вихованців скандального Великолюбінського центру Львівщини знайшли нові родини

Двоє дітей, які були вихованцями скандального Великолюбінського багатопрофільного навчально-реабілітаційного центру на Львівщині, знайшли нові родини.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, семеро вихованців цього закладу перевели до міського комунального центру «Рідні».

«Маємо добрі новини: за два місяці двоє з цих дітей уже знайшли нові родини. Ще троє проходять етап знайомства з потенційними опікунами. Найстаршу дівчинку прийняв під опіку християнський притулок. Діти, які раніше навіть не мріяли про домашній затишок, цього року святкуватимуть Різдво у родинному колі», - зазначив Садовий.

Щодо керівництва закладу триває розслідування.