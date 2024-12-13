Ворог атакував 6 об'єктів енергетики Львівщини, пожежі ліквідували (оновлено)

У межах масштабної ракетної атаки 13 грудня ворог атакував об'єкти енергетики Львівщини.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

“Ворог атакував об'єкти енергетики нашої області! На щастя, станом на цю хвилину інформації про постраждалих не має”, - написав Козицький.

Однак, як зазначив глава ОВА, через обстріли будуть зміни в графіках відключень електроенергії.

Оновлено. Пізніше Козицький повідомив, що під час сьогоднішньої ранкової атаки ворог атакував 6 об'єктів критично-енергетичної інфраструктури.

Станом на цю хвилину пожежі, які виникли внаслідок удару, ліквідували. На місці працюють працівники ДСНС і правоохоронці.

Обійшлося без постраждалих.

Внаслідок атаки ворога на енергетичну систему, диспетчер Укренерго запровадив графіки погодинних відключень.

Російська армія зранку п'ятниці розпочала чергову ракетну атаку. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетика України вчергове потрапила під російський масований удар. Загалом ППО збила 81 з 94 випущених Росією ракет.