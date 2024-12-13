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На Київщині уламки збитих цілей пошкодили будинки та лінії електропередач

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допустили.

На Київщині уламки збитих цілей пошкодили будинки та лінії електропередач
Рятувальники ліквідують наслідки атаки Росії, фото ілюстративне
Фото: ДСНС

Під час масованої атаки росіян на Київщині уламки збитих цілей пошкодили будинки, лінії електропередач, однак люди не постраждали. 

Про це повідомили у Київській ОВА. 

Тривога в області тривала майже 15 годин, активно працювали сили ППО. Є збиті цілі.  Постраждалих серед населення немає. 

Також не допустили влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.

Унаслідок падіння уламків збитих цілей в двох районах області пошкоджено 4 приватні будинки. Пошкодження незначні – вибиті вікна та двері, посічені фасади. Крім того, в одному з районів пошкоджено два бокси сільськогосподарського підприємства, в іншому – лінії електромереж.

Падіння уламків також фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.

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