На Київщині уламки збитих цілей пошкодили будинки та лінії електропередач

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допустили.

Під час масованої атаки росіян на Київщині уламки збитих цілей пошкодили будинки, лінії електропередач, однак люди не постраждали.

Про це повідомили у Київській ОВА.

Тривога в області тривала майже 15 годин, активно працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає.

Також не допустили влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.

Унаслідок падіння уламків збитих цілей в двох районах області пошкоджено 4 приватні будинки. Пошкодження незначні – вибиті вікна та двері, посічені фасади. Крім того, в одному з районів пошкоджено два бокси сільськогосподарського підприємства, в іншому – лінії електромереж.

Падіння уламків також фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.