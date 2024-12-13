На Київщині уламки збитих цілей пошкодили будинки та лінії електропередач

Під час масованої атаки росіян на Київщині уламки збитих цілей пошкодили будинки, лінії електропередач, однак люди не постраждали.
Про це повідомили у Київській ОВА.
Тривога в області тривала майже 15 годин, активно працювали сили ППО. Є збиті цілі. Постраждалих серед населення немає.
Також не допустили влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури.
Унаслідок падіння уламків збитих цілей в двох районах області пошкоджено 4 приватні будинки. Пошкодження незначні – вибиті вікна та двері, посічені фасади. Крім того, в одному з районів пошкоджено два бокси сільськогосподарського підприємства, в іншому – лінії електромереж.
Падіння уламків також фіксуються поза межами населених пунктів на відкритих ділянках місцевості.
- Під час сьогоднішньої масованої атаки Росія випустила по території України 93 ракети. Вдалося збити 81 ракету. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників.
- У ДТЕК повідомили, що ворог атакував теплоелектростанції. Постраждалих немає, але було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.
- У зв'язку з російською масованою атакою на об'єкти енергетики в Україні збільшили обсяг обмеження електропостачання.