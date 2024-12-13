Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
У матчі за світову шахову корону стався вибух результативної гри
У матчі за світову шахову корону стався вибух результативної гри
У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
ГоловнаСуспільствоВійна

Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки

Жертв немає.

Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Глава Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода
Фото: Макс Требухов

У Тернопільській області є “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки ворога.

Про це повідомляє Тернопільська ОВА. 

“За результатами ракетної атаки ворога є негативні наслідки. Жертв немає. Критична інфраструктура працює в штатному режимі. Детальніше – пізніше”, – йдеться у повідомленні. 

Раніше в ОВА заявили, що половину Тернопільської області відключили від енергопостачання у зв'язку з атакою.

Російська армія зранку п'ятниці розпочала чергову ракетну атаку. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетика України вчергове потрапила під російський масований удар. Зокрема ворог атакував об'єкти енергетики Львівщини. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies