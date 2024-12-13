Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки

У Тернопільській області є “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки ворога.

Про це повідомляє Тернопільська ОВА.

“За результатами ракетної атаки ворога є негативні наслідки. Жертв немає. Критична інфраструктура працює в штатному режимі. Детальніше – пізніше”, – йдеться у повідомленні.

Раніше в ОВА заявили, що половину Тернопільської області відключили від енергопостачання у зв'язку з атакою.

Російська армія зранку п'ятниці розпочала чергову ракетну атаку. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетика України вчергове потрапила під російський масований удар. Зокрема ворог атакував об'єкти енергетики Львівщини.