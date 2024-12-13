Як Аспен Інститут Київ допоміг започаткувати Аспен-рух у Вірменії

Іноді масштабні ідеї починаються з маленьких, але натхненних кроків. Так сталося із зародженням Аспен-ідеї у Вірменії. Ваге Мелікян, випускник семінару “Цінності та суспільство”, ініціював проведення Сократівського семінару у Вірменії за підтримки Аспен Інституту Київ. Його захоплення Аспен-ідеєю переросло у прагнення, яке об’єднало Вірменію та Україну навколо створення простору для діалогу та обміну думками.

Розповсюдження Аспен-ідеї у серед вірменської спільноти

Ваге Мелікян взяв участь у семінарі «Цінності та суспільство» Аспен Інституту Київ у 2017 році. Цей досвід настільки вразив Ваге, що він вирішив ініціювати створення подібного простору для лідерів у Вірменії.

Однак ідея проведення семінару потребувала часу для свого втілення. Першим кроком стало формування групи людей, які поділяли його бачення. Крім того, було необхідно проінформувати потенційних учасників, які не були знайомі з діяльністю Аспен Інституту, про її значущість.

Разом з Аліною Шклярук, директоркою семінарських програм Аспен Інституту Київ, вони залучали учасників із Вірменії до міжнародних і регіональних семінарів, які проводилися в Україні у 2017–2019 роках. Згодом сформувалася спільнота вірменських випускників. Цей осередок став рушійною силою у проведенні першого Сократівського семінару у Вірменії.

Сократівські семінари засновані у 1996 році і на сьогодні обʼєднують глобальну мережу випускників, яка налічує понад 10 000 осіб із більш ніж 45 країн. Семінар у Вірменії “Порядок серед хаосу: основні тенденції, які формують майбутнє технологій, бізнесу, культури та суспільства” був присвячений тому, як цифрові технології трансформують нашу взаємодію та змінюють лідерство, продуктивність і наше повсякденне життя.

Роль Аспен Інституту Київ

Аспен Інститут Київ відіграв важливу роль у запуску проєкту. Команда Інституту поділилася методологією організації семінарів і допомогла адаптувати програми та навчальні матеріали. Крім того, провела тестовий захід, детальніше про який — нижче.

Важливим учасником цього процесу став віце-президент Аспен Інституту (США) Еліот Герсон. Він був присутній на заходах Аспен Інституту Київ і долучився до підтримки ініціативи у Вірменії. Під час першого семінару в Єревані він поділився своїми враженнями:

“Я був присутнім на заходах Аспен Інституту Київ і був надзвичайно натхненним спостерігати за зародженням Аспен-ідеї в Україні. А, перебуваючи у Єревані, під час першого семінару, відчув справжнє хвилювання. Це нагадало мені одну з перших цілей, яку перед собою ставив Аспен Інститут Київ: розповсюдження Аспен-ідеї на східноєвропейському просторі”.

Виклики на шляху до семінару

Перший семінар, запланований у 2020 році, так і не відбувся. Причинами стали труднощі з набором учасників, але головне — розпочалась пандемія COVID-19, яка змусила відкласти всі події наживо до 2021 року. До цього додалися політичні та військові виклики, зокрема ескалація в Нагірному Карабаху.

У 2021 році нарешті вдалося провести перший тестовий захід у форматі мінісемінару та панельної дискусіії за участі українських спікерів у Єревані. У події взяли участь представники Аспен Інституту Київ — виконавча директорка Аспен Інституту Київ Юлія Тичківська, директор програмного розвитку Денис Полтавець, Голова Наглядової ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» Геннадій Зубко, генеральний директор «Ведерстад Україна» Віталій Філатов. Важливою подією стала презентація ініціативи у Матенадарані — музеї старовинних рукописів.

Семінар 2024 року

Семінар мали провести у Вірменії 2 березня 2022 року. Проте, у звʼязку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну, команда з Києві, яка була залучена до організації та проведення семінару, не змогла приїхати. Після тривалих пауз і затримок ініціатива нарешті реалізувалася у повноцінному триденному Сократівському семінарі, який відбувся у жовтні 2024 року. Семінар став можливим завдяки співпраці Вірменії з представниками Аспен Інституту (США), Аспен Інституту Київ та Аспен Інституту Франція. Американський модератор Вільям Пауерс, українська команда та французькі представники спільно працювали над організацією події.

Еліот Герсон підсумував свої враження від події:

“Мене надзвичайно вразила сила, досвід і різноманітність вірменів за столом, а також їхня відданість принципам діалогу щодо фундаментальних питань і проблем, пов’язаних із тим, як будувати кращі суспільства, а особливо — кращу Вірменію. Вірменія — це важлива (і, як я вже переконався на власному досвіді, дуже красива) країна, що має непросте географічне положення, але дуже талановитих людей. Я пишаюся, що тут поширюється Аспен-ідея”.

Плани на майбутнє

Наразі у Вірменії формується спільнота випускників семінарів, яка планує організовувати регулярні заходи. Пріоритетом для лідерів Вірменії залишається проведення лідерських семінарів, а також залучення нових учасників до спільноти.

Аспен Інститут Київ і надалі підтримуватиме вірменських колег, ділячись досвідом організації семінарів. Ця історія — приклад того, як ідеї можуть знаходити своє відображення в нових культурах і сприяти розвитку відповідального лідерства у світі.

Разом творимо простір для діалогу і змін!