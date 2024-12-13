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Через масований удар РФ на теплоелектростанціях ДТЕК пошкоджене обладнання

Це вже дванадцята атака, яку здійснили окупанти цього року. 

Через масований удар РФ на теплоелектростанціях ДТЕК пошкоджене обладнання
Фото ілюстративне
Фото: Олександр Гіманов

Сьогодні, 13 грудня, Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. 

Як йдеться у повідомленні ДТЕК, ворог атакував теплоелектростанції. За попередньою інформацією, постраждалих немає.Унаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

Цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства компанії. 

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

  • Перед цим міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетика України вчергове потрапила під російський масований удар.
  • Російська армія зранку п'ятниці розпочала чергову ракетну атаку. Ворог випустив декілька груп ракет.
  • У зв'язку з російською масованою атакою на об'єкти енергетики в Україні збільшили обсяг обмеження електропостачання.
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