Через масований удар РФ на теплоелектростанціях ДТЕК пошкоджене обладнання

Це вже дванадцята атака, яку здійснили окупанти цього року.

Сьогодні, 13 грудня, Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України.

Як йдеться у повідомленні ДТЕК, ворог атакував теплоелектростанції. За попередньою інформацією, постраждалих немає.Унаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання.

Цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.