Ворог вдарив по підприємству в Мирному Харківської області. Є поранені

Російська армія атакувала цивільне підприємство в Харківській області. За оновленими даними, поранені четверо людей.
Принаймні двоє з них – працівники підприємства, написав у Telegram голова ОВА Синєгубов. Пошкоджена інфраструктура.
"Деталі щодо руйнувань зʼясовуються", – йдеться у повідомленні.
- Вранці п'ятниці російська армія почала чергову масовану атаку. Під ударом знову опинилися об'єкти енергетики. Вибухи лунали в багатьох регіонах, зокрема західних.
- Росіяни застосували різні ракети, в тому числі балістичні.