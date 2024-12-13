Ворог вдарив по підприємству в Мирному Харківської області. Є поранені

Принаймні двоє з них – працівники підприємства, написав у Telegram голова ОВА Синєгубов. Пошкоджена інфраструктура.

Російська армія атакувала цивільне підприємство в Харківській області. За оновленими даними, поранені четверо людей.

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