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Ворог вдарив по підприємству в Мирному Харківської області. Є поранені

Пошкоджена інфраструктура. 

Ворог вдарив по підприємству в Мирному Харківської області. Є поранені
Фото: EPA/UPG

Російська армія атакувала цивільне підприємство в Харківській області. За оновленими даними, поранені четверо людей.

Принаймні двоє з них – працівники підприємства, написав у Telegram голова ОВА Синєгубов. Пошкоджена інфраструктура.

"Деталі щодо руйнувань зʼясовуються", – йдеться у повідомленні. 

  • Вранці п'ятниці російська армія почала чергову масовану атаку. Під ударом знову опинилися об'єкти енергетики. Вибухи лунали в багатьох регіонах, зокрема західних.
  • Росіяни застосували різні ракети, в тому числі балістичні. 
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