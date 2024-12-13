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Вранці росіяни дроном атакували авто у Херсоні, поранені люди

Через російську атаку поранені двоє людей. 

Вранці росіяни дроном атакували авто у Херсоні, поранені люди
Фото: З відкритих джерел

Сьогодні, 13 грудня, росіяни атакували дроном авто у Херсоні. Постраждали двоє людей.

"Російські терористи вранці знову влаштували сафарі на цивільних жителів Херсона", написав мер міста Роман Мрочко у телеграмі. 

Унаслідок скиду вибухівки з дрона на автомобіль множинні опіки верхніх кінцівок та обличчя отримав чоловік 35 років і жінка 50 років. У стані середньої тяжкості їх доставлено до лікарні.

  • Упродовж доби росіяни атакували 22 населені пункти Херсонщини, вбили одну людину та ще двох поранили.
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