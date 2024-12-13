Вранці росіяни дроном атакували авто у Херсоні, поранені люди

Сьогодні, 13 грудня, росіяни атакували дроном авто у Херсоні. Постраждали двоє людей.

"Російські терористи вранці знову влаштували сафарі на цивільних жителів Херсона", написав мер міста Роман Мрочко у телеграмі.

Унаслідок скиду вибухівки з дрона на автомобіль множинні опіки верхніх кінцівок та обличчя отримав чоловік 35 років і жінка 50 років. У стані середньої тяжкості їх доставлено до лікарні.