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РФ вивела у Чорне та Середземне моря 7 ракетоносіїв

Загальний залп кораблів складає до 65 ракет.

РФ вивела у Чорне та Середземне моря 7 ракетоносіїв
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Росія тримає у Чорному та Середземному морях 7 ракетоносіїв загальним залпом до 65 "Калібрів".

Про це інформує ВМС. 

У Чорному морі присутні 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 24 ракет. 

У Середземному морі є 7 ворожих кораблів, з них 4 є носіями крилатих ракет "Калібр"  загальним залпом до 41 ракет.У Азовському морі ворожі кораблі відсутні. 

Фото: ВМС

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 0 суден;
  • до Азовського моря – 2 судна, з них 2 судна продовжило рух з протоки Босфор.

РФ  продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

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