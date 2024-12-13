РФ вивела у Чорне та Середземне моря 7 ракетоносіїв

Росія тримає у Чорному та Середземному морях 7 ракетоносіїв загальним залпом до 65 "Калібрів".

Про це інформує ВМС.

У Чорному морі присутні 3 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 24 ракет.

У Середземному морі є 7 ворожих кораблів, з них 4 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 41 ракет.У Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Фото: ВМС

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 0 суден;

до Азовського моря – 2 судна, з них 2 судна продовжило рух з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.