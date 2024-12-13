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У складі поїзда №26/25 Одеса — Ясіня щодня курсуватиме дитячий вагон

Цей рейс є одним з найпопулярніших для оздоровлення дитячих груп і сімей ветеранів у Карпатах.

У складі поїзда №26/25 Одеса — Ясіня щодня курсуватиме дитячий вагон
Дитячий вагон Укрзалізниці
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Від 12 грудня у складі поїзда №26/25 Одеса — Ясіня щодня курсуватиме дитячий вагон.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Цей рейс є одним з найпопулярніших для оздоровлення дитячих груп і сімей ветеранів у Карпатах, тож знаємо напевне, що одеські родини його оцінять”, - зазначили в Укрзалізниці.

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У перевізника нагадали, що дитячі вагони - це:

  • бізіборди з рухомими елементами,
  • навчально-розважальні матеріали,
  • інтерактивні ігри,
  • пізнавальні завдання та спеціально розроблені тематичні купе з Іскорками Суперсил,
  • манежі для найменших пасажирів,
  • збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.

Дитячий вагон Укрзалізниці
Фото: Пресслужба Укрзалізниці
Дитячий вагон Укрзалізниці

Дитячий вагон Укрзалізниці
Фото: Пресслужба Укрзалізниці
Дитячий вагон Укрзалізниці

Дитячий вагон Укрзалізниці
Фото: Пресслужба Укрзалізниці
Дитячий вагон Укрзалізниці

Дитячий вагон Укрзалізниці
Фото: Пресслужба Укрзалізниці
Дитячий вагон Укрзалізниці

Курсування дитячих вагонів реалізовано у співпраці з UNICEF Ukraine за фінансової підтримки уряду Бельгії.

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