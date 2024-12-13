Цей рейс є одним з найпопулярніших для оздоровлення дитячих груп і сімей ветеранів у Карпатах.

Від 12 грудня у складі поїзда №26/25 Одеса — Ясіня щодня курсуватиме дитячий вагон.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Цей рейс є одним з найпопулярніших для оздоровлення дитячих груп і сімей ветеранів у Карпатах, тож знаємо напевне, що одеські родини його оцінять”, - зазначили в Укрзалізниці.

У перевізника нагадали, що дитячі вагони - це:

бізіборди з рухомими елементами,

навчально-розважальні матеріали,

інтерактивні ігри,

пізнавальні завдання та спеціально розроблені тематичні купе з Іскорками Суперсил,

манежі для найменших пасажирів,

збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.

Фото: Пресслужба Укрзалізниці Дитячий вагон Укрзалізниці

Фото: Пресслужба Укрзалізниці Дитячий вагон Укрзалізниці

Фото: Пресслужба Укрзалізниці Дитячий вагон Укрзалізниці

Фото: Пресслужба Укрзалізниці Дитячий вагон Укрзалізниці

Курсування дитячих вагонів реалізовано у співпраці з UNICEF Ukraine за фінансової підтримки уряду Бельгії.