Від 12 грудня у складі поїзда №26/25 Одеса — Ясіня щодня курсуватиме дитячий вагон.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
“Цей рейс є одним з найпопулярніших для оздоровлення дитячих груп і сімей ветеранів у Карпатах, тож знаємо напевне, що одеські родини його оцінять”, - зазначили в Укрзалізниці.
У перевізника нагадали, що дитячі вагони - це:
- бізіборди з рухомими елементами,
- навчально-розважальні матеріали,
- інтерактивні ігри,
- пізнавальні завдання та спеціально розроблені тематичні купе з Іскорками Суперсил,
- манежі для найменших пасажирів,
- збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування.
Курсування дитячих вагонів реалізовано у співпраці з UNICEF Ukraine за фінансової підтримки уряду Бельгії.
- Укрзалізниця почала продаж квитків у дитячий вагон, який курсуватиме у складі поїзда №41/42 Дніпро – Трускавець.