Укрзалізниця відкрила продаж квитків у черговий дитячий вагон

Укрзалізниця почала продаж квитків у ще один дитячий вагон.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Йдеться про модернізований дитячий купейний вагон, який курсуватиме у складі поїзда №41/42 Дніпро – Трускавець. Вже 5 грудня із Дніпра вирушить перший рейс.

В Укрзалізниці запевнили, що вагони такого типу оснащені так, щоб бути максимально комфортними для пасажирів від 0 до 8 років, а також їхніх батьків. Діти віком до 5 років включно подорожують поїздами Укрзалізниці безкоштовно без окремого квитка.

“Всередині вагона на дітей чекають бізіборди з рухомими елементами, навчально-розважальні матеріали, інтерактивні ігри, пізнавальні завдання та спеціально розроблені тематичні купе з Іскорками Суперсил. Для безпеки передбачені манежі для найменших пасажирів, збільшений обмежувач верхньої полиці з протиударною накладкою та дитячі поручні з м'якою оббивкою для безпечного пересування”, - розповіли у перевізника.

В Укрзалізниці наголосили, що дитячі вагони Укрзалізниці мають найвищий рівень задоволеності пасажира - 91,3%.