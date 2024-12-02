​Бійці ДПСУ за тиждень вразили 4 танки та 14 артилерійських установок окупантів

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

З 25 листопада по 1 грудня українські прикордонники вразили:

Про це повідомила пресслужба ДПСУ .

Також за тиждень вразили 13 понтонних переправ та маломірних плавзасобів росіян.

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