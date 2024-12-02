​Бійці ДПСУ за тиждень вразили 4 танки та 14 артилерійських установок окупантів

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили 4 танки та 14 артустановок російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 25 листопада по 1 грудня українські прикордонники вразили:
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танки – 4
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гармати – 3
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артилерійські установки – 14
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БпЛА типу Shahed-136/131 – 28
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броньована та автомобільна техніка – 141
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БпЛА тактичного рівня – 84
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склади БК та ПММ – 12
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засоби зв'язку та спостереження – 12
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позиції та укриття особового складу – 214
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понтонні переправи та маломірні плавзасоби - 13