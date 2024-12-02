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​Бійці ДПСУ за тиждень вразили 4 танки та 14 артилерійських установок окупантів

Також за тиждень вразили 13 понтонних переправ та маломірних плавзасобів росіян.

​Бійці ДПСУ за тиждень вразили 4 танки та 14 артилерійських установок окупантів
Боєць ДПСУ на фронті
Фото: Пресслужба ДПСУ

Бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) минулого тижня вразили 4 танки та 14 артустановок російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 25 листопада по 1 грудня українські прикордонники вразили:

  • танки – 4 

  • гармати – 3

  • артилерійські установки – 14

  • БпЛА типу Shahed-136/131 – 28

  • броньована та автомобільна техніка – 141

  • БпЛА тактичного рівня – 84

  • склади БК та ПММ – 12

  • засоби зв'язку та спостереження – 12

  • позиції та укриття особового складу – 214

  • понтонні переправи та маломірні плавзасоби - 13

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Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах

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