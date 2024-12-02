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Шольц анонсував постачання Україні шостої системи ППО IRIS-T

А в 2025 держава має отримати від Німеччини шість вертольотів і нові гаубиці. 

Шольц анонсував постачання Україні шостої системи ППО IRIS-T
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає з промовою під час 60-ї Мюнхенської конференції з безпеки ,17 лютого 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Німеччина надасть Україні ще одну, шосту, систему протиповітряної оборони IRIS-T та вертольоти Sea King. Про це під час візиту до Києва заявив німецький канцлер Олаф Шольц.

Це – перша двостороння зустріч із Шольцом в Україні, звернув увагу український президент Володимир Зеленський під час брифінгу. Він назвав цей візит символічним та подякував за вагому підтримку.

Німеччина надала Україні найбільше допомоги у захисті неба. Зеленський назвав це історичним внеском у захист життя.

"У грудні надійде шоста система IRIS-T, ще пускові установки для Patriot і «гепарди»", – анонсував Шольц. 

Також Україна у 2025 отримає шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони. 

Після США, Німеччина з обсягом допомоги близько 28 млрд євро, є другим найбільшим партнером України у військовій підтримці.

Шольц також підтвердив, що вже у грудні Україна отримає пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard.

Канцлер наголосив, що Україна може покластися на Німеччину, яка не збирається послаблювати підтримку. Він також додав, що своїми ударами по енергетиці взимку Путін хоче досягнути зупинки виробництва і замерзання людей, і тому Німеччина надала екстрений пакет допомоги для відновлення інфраструктури. Країна концентруватиметься на наданні ППО.

  • Сьогодні німецький канцлер прибув з першим від 2022-го р. візитом до України. Вранці він анонсував новий пакет допомоги на 650 млн євро.
  • Поїздка Шольца до України відбулася невдовзі після того, як він говорив телефоном із Володимиром Путіним.
  • Цієї зими Шольц боротиметься за те, щоб залишитися у кріслі канцлера. Незабаром у Німеччині можуть відбутися вибори у зв'язку з розпадом коаліції після рішення канцлера звільнити міністра фінансів, що був представником партії з коаліції.
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