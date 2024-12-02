Із 19 грудня Укрзалізниця запускає "Лижний експрес"

Укрзалізниця із 19 грудня запускає традиційний сезонний Інтерсіті+ №743/744 Дарниця – Київ-Пасажирський – Львів – Славсько.

Як йдеться у пресслужбі перевізника, цей швидкісний Hyundai – ідеальний варіант для тих, хто хоче швидко та комфортно дістатися гірськолижного курорту в розпал сезону.

Поїзд вирушатиме з Дарниці о 05:50, з Києва о 06:19, зі Львова о 12:09 і прибуватиме до Славська о 14:03. Зворотно зі Славська – о 14:26, зі Львова о 16:30, до Києва – о 22:28, до Дарниці – о 23:00.

"Завдяки "Лижному Експресу" для мешканців Рівного ми теж маємо чудову новину! Тепер регіональні поїзди №804/806 Рівне – Львів забезпечать зручне пересадкове сполучення на експрес до Славська", – зазначили в Укрзалізниці.