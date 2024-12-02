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Сирський провів нараду щодо підвищення якості підготовки військовослужбовців

"Кожен командир повинен нести відповідальність за якість підготовки штабу, тому, під час навчань повинен використовуватись принцип «командир навчається з підлеглими".

Сирський провів нараду щодо підвищення якості підготовки військовослужбовців
Олександр Сирський
Фото: Генштаб

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський провів чергову службову нараду щодо підготовки військовослужбовців, до якої були залучені керівники структурних підрозділів Генерального штабу ЗСУ, командувачі видів та родів військ, командири окремих бойових військових частин, начальники навчальних центрів та ВВНЗ. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Обговорили попередні результати впровадження з 1 листопада поточного року у всіх навчальних центрах нової Програми базової загальної військової підготовки з терміном навчання 1,5 місяці.

"Для об’єктивності оцінки нововведень проведені бесіди з курсантами та інструкторами, які відзначили лише позитивні аспекти у збільшенні термінів навчання та в змінах програми базової загальновійськової підготовки. Визначив завдання щодо подальшого моніторингу ефективності впроваджених змін", – зазначив Сирський.

Він повідомив, що вже у грудні перші випускники півторамісячного терміну навчання підуть до бойових військових частин. 

"Тому, чекаємо відгуків про випускників від командирів підрозділів та пропозиції щодо подальшого нарощення базової загальновійськової підготовки", – додав головнокомандувач.

За його словами, також на нараді обговорювали підготовку офіцерів тактичної ланки, зміст якої наразі потребує удосконалення, в тому числі і збільшення термінів навчання. Учасники наради запропонували розгортання курсів підвищення кваліфікації для підготовки офіцерів штабів за окремими напрямками діяльності.

"Кожен командир повинен нести відповідальність за якість підготовки штабу, тому, в ході їх навчання повинен використовуватись принцип «командир навчається з підлеглими». Підготовка – це основа діяльності військ як в мирний так і у воєнний час, діяльність всіх командирів повинна бути спрямована на постійне удосконалення знань, вмінь і навичок військовослужбовців, їх стійкість під час виконання бойових завдань. Бойові результати прямо залежать від якості підготовки воїнів. Вдячний командирам всіх рівнів, які максимально відповідально ставляться до підготовки особового складу. Зокрема, найкращі практики, які застосовуються для підготовки на рівні бойових бригад, мають бути поширені на всі Сили оборони", – наголосив Сирський.

У жовтні Сирському доповіли про пілотний проєкт, який уже на той час почали впроваджувати. Він передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки із одного місяця до 1,5. 

В оновленій програмі БЗВП, зокрема, передбачені: 

  • основи застосування БпЛА та окопного РЕБ; 
  • використання засобів радіоелектронної розвідки;
  • також передбачається підвищення тактики вогневої підготовки, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання на полі.
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