​СБУ затримала агентку РФ, яка шпигувала за оборонцями Лимана і чекала на захоплення міста

Зрадниця також "звітувала" російському куратору про наслідки ворожих "прильотів" по місту.

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну ворожу агентку на Донеччині. Зловмисницею виявилась 67-річна мешканка Лимана, яка працювала на російську воєнну розвідку і чекала на захоплення міста.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За вказівкою окупантів жінка обходила околиці прифронтової громади, де фіксувала локації Сил оборони. Найбільшу увагу вона звертала на розташування укріпрайонів та вогневих позицій українських військ на Лиманському напрямку.

Зрадниця також "звітувала" своєму російському куратору про наслідки ворожих "прильотів" по місту та прилеглих територіях.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами спілкування з російською спецслужбою. За даними слідства, окупанти дистанційно "вийшли" на фігурантку через її знайомих в Росії, які підтримують війну і співпрацюють з воєнною розвідкою РФ.

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ заявила про затримання ще 5 проросійських агітаторів у різних регіонах України.