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Уночі сили ППО збили 52 російських "шахеди" із 110

Протиповітряна оборона працювала в 10 областях.

Уночі сили ППО збили 52 російських "шахеди" із 110
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

У ніч на 2 грудня Росія атакувала Україну 110-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" та безпілотниками інших типів із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ. 

Про це повідомило командування Повітряних сил. 

Станом на 08:30 підтверджено збиття 52 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях. 

50 безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії засобів РЕБ Сил оброни, 6- вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі, ще один - у повітрі. Бойова робота триває.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Як повідомлялося, один із ворожих безпілотників влучив у багатоповерхівку в Тернополі. Є постраждалі та загиблий.

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