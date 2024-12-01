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У Дніпрі внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка, двоє малолітніх дітей отримали поранення

Водія затримали, відкрито кримінальне провадження.

Поліція затримала водія, який вчинив сьогодні у місті Дніпро смертельну ДТП , у якій загинула 10-річна дівчинка.

Про це повідомили у Національній поліції.

Автомобільна аварія сталася о 19:45 в районі вул. Набережна Заводська. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW, в районі зупинки громадського транспорту “Дитячий комбінат”, допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до лікарні.

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Керманича автомобіля BMW правоохоронці затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом аварії слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України ‒ порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Розпочато досудове розслідування.

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