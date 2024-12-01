Поліція затримала водія, який вчинив сьогодні у місті Дніпро смертельну ДТП , у якій загинула 10-річна дівчинка.

Про це повідомили у Національній поліції.

Автомобільна аварія сталася о 19:45 в районі вул. Набережна Заводська. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW, в районі зупинки громадського транспорту “Дитячий комбінат”, допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

Внаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, отримали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до лікарні.

Керманича автомобіля BMW правоохоронці затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом аварії слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України ‒ порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Розпочато досудове розслідування.