Росіяни 10 разів атакували Нікопольський район, постраждав чоловік

В районі пошкоджені АЗС, три багатоповерхівки, приватний будинок, авто та парник.

Він госпіталізований з мінно-вибуховою травмою, медики надають потерпілому усю необхідну допомогу.

Окупанти гатили по Нікополю та Марганецькій громаді, унаслідок постраждав 60-річний чоловік.

Росіяни двічі били з важкої артилерії, девʼять разів скеровували на регіон безпілотники-камікадзе.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Росіяни двічі били з важкої артилерії, девʼять разів скеровували на регіон безпілотники-камікадзе.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies