Росіяни 10 разів атакували Нікопольський район, постраждав чоловік

Протягом дня російські війська понад 10 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Росіяни двічі били з важкої артилерії, девʼять разів скеровували на регіон безпілотники-камікадзе.
Окупанти гатили по Нікополю та Марганецькій громаді, унаслідок постраждав 60-річний чоловік.
Він госпіталізований з мінно-вибуховою травмою, медики надають потерпілому усю необхідну допомогу.
В районі пошкоджені АЗС, три багатоповерхівки, приватний будинок, авто та парник.