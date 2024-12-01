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Росіяни 10 разів атакували Нікопольський район, постраждав чоловік

Росіяни двічі били з важкої артилерії, девʼять разів скеровували на регіон безпілотники-камікадзе.

Росіяни 10 разів атакували Нікопольський район, постраждав чоловік
Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Протягом дня російські війська понад 10 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Росіяни двічі били з важкої артилерії, девʼять разів скеровували на регіон безпілотники-камікадзе.

Окупанти гатили по Нікополю та Марганецькій громаді, унаслідок постраждав 60-річний чоловік.

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Він госпіталізований з мінно-вибуховою травмою, медики надають потерпілому усю необхідну допомогу.

В районі пошкоджені АЗС, три багатоповерхівки, приватний будинок, авто та парник.

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

Фото: Телеграм-канал Сергія Лисака

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