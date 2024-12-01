Туск: "Східний щит" будуватимуть також на кордоні з Україною
Туск: "Східний щит" будуватимуть також на кордоні з Україною
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
S.T.A.L.K.E.R. 2. Heart of Chornobyl: нові деталі, скандали й меми
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Трамп пригрозив країнам БРІКС 100% митами на товари за відмову від долара
Трамп пригрозив країнам БРІКС 100% митами на товари за відмову від долара
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Афера на $10 млн: ексрадника заступника міністра оборони і екснардепа викрили на розкраданні при закупівлі форми для армії
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
Блінкен відреагував на заклик голови МЗС запросити Україну до НАТО вже у грудні
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
На місці аварії літака у Вільнюсі затримали сторонніх людей
Несвяті на фресках. Чому портрети гетьманів і князів у храмах — це ок, а політиків і бізнесменів — не ок?
Несвяті на фресках. Чому портрети гетьманів і князів у храмах — це ок, а політиків і бізнесменів — не ок?
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
Без ТЦК і з анонімізованими даними: Міноборони та МОЗ презентували концепцію реформи ВЛК
ГоловнаСуспільствоВійна

Британська розвідка проаналізувала просування російських військ після захоплення Вугледара

Російські війська наступають в тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам.

Британська розвідка проаналізувала просування російських військ після захоплення Вугледара
Війна з Росією
Фото: Генштаб

Розвідка Британії проаналізувала просування російської армії на місто Велика Новосілка у Донецькій області після захоплення Вугледара у жовтні.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на розвідку.

За інформацією розвідки Британії, російські війська в Донецькій області стрімко просунулися до східного флангу Великої Новосілки. Місто стало вразливим до російських атак через втрату Силами оборони Вугледара, який знаходиться за 30 км на схід. 

Захоплення Вугледара дало ЗС РФ можливість просування в менш захищених районах на заході Донецької області.

У розвідці додали, що російські війська наступають в тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам до міста.

За даними Генштабу на Донецькому відрізку фронту російська армія посилює кількість штурмів. Особливо Курахівський та Покровський напрямки найгарячіші на фронті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies