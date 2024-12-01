Британська розвідка проаналізувала просування російських військ після захоплення Вугледара

Російські війська наступають в тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам.

Розвідка Британії проаналізувала просування російської армії на місто Велика Новосілка у Донецькій області після захоплення Вугледара у жовтні.

Про це повідомляє Міноборони Британії з посиланням на розвідку.

За інформацією розвідки Британії, російські війська в Донецькій області стрімко просунулися до східного флангу Великої Новосілки. Місто стало вразливим до російських атак через втрату Силами оборони Вугледара, який знаходиться за 30 км на схід.

Захоплення Вугледара дало ЗС РФ можливість просування в менш захищених районах на заході Донецької області.

У розвідці додали, що російські війська наступають в тилу української оборони і загрожують основним логістичним шляхам до міста.

За даними Генштабу на Донецькому відрізку фронту російська армія посилює кількість штурмів. Особливо Курахівський та Покровський напрямки найгарячіші на фронті.