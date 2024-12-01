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Сили оборони відбили спробу російського наступу на Харківщині

Втрати ворога склали — 3 БМП, 29 загиблих та 16 поранених.

Сили оборони відбили спробу російського наступу на Харківщині
Фото: скріншот

Підрозділ НГУ "Хартія" та 92 бригада відбили спробу наступу росіян у Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба бригади Нацгвардії "Хартія".

Ворожий штурм був відбитий підрозділом НГУ "Хартія" та 92-ю окремою штурмовою бригадою на харківському напрямку, де ворог намагався захопити позиції Сил оборони. 

"Противник силами понад взвод піхоти за підтримки трьох одиниць БМП-3 намагався атакувати підрозділи", — ідеться у повідомленні.

Сили оборони завчасно "виявили колону та нанесли вогневе ураження артилерією та ударними дронами. Бойові машини піхоти були знищені, а рештки вцілілої піхоти добили БПЛА та артилерія".

Втрати ворога склали — 3 БМП, 29 загиблих та 16 поранених.

  • Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу відбулося 224 бойових зіткнення. 
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