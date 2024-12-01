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Російські війська здійснили 35 обстрілів прикордоння України, знищено міст

Без постраждалих.

Російські війська здійснили 35 обстрілів прикордоння України, знищено міст
Обстріли Сумщини 8 квітня 2024 року
Фото: Сумська ОВА

Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей. За минулу добу зафіксовано понад 77 вибухів. 

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Внаслідок російських обстрілів зруйновано міст. Втрат серед цивільного населення не зафіксовано.

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, 30.11.2024 року нараховано 35 обстрілів (77 вибухів) із різних видів озброєння", — ідеться у повідомленні. 

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.

  • Протягом доби росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. 
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