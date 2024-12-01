Російські війська здійснили 35 обстрілів прикордоння України, знищено міст

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та частини Харківської областей. Всього протягом минулої доби, 30.11.2024 року нараховано 35 обстрілів (77 вибухів) із різних видів озброєння", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ".

Російська армія продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської, Сумської та Харківської областей. За минулу добу зафіксовано понад 77 вибухів.

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