Донеччина: через російські обстріли двоє людей загинули, четверо поранені

За добу 30 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини, ще 4 — поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 30 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Мирнограді. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 2887 осіб, поранених — 6468. Інформація про жертв подана без урахування Маріуполя та Волновахи.