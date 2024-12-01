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Донеччина: через російські обстріли двоє людей загинули, четверо поранені

Загальна кількість жертв російського терору на Донеччині — 2887 цивільних.

Донеччина: через російські обстріли двоє людей загинули, четверо поранені
обстріли Мирнограда
Фото: прокуратура Донецької області

За добу 30 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини, ще 4 — поранені.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 30 листопада росіяни вбили 2 жителів Донеччини — у Мирнограді. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині складає 2887 осіб, поранених — 6468. Інформація про жертв подана без урахування Маріуполя та Волновахи. 

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