Терехов: минулого місяця РФ застосувала вісім різних типів зброї під час ударів по Харкову

Внаслідок обстрілів РФ у листопаді постраждали 166 жителів Харкова, серед них — 1 дитина.

Впродовж листопада ворог завдав по Харкову ударів із використанням восьми різних типів зброї.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

За словами Терехова, ворог продовжує застосовувати широкий арсенал озброєння. У листопаді по Харкову завдавали ударів із використанням восьми різних типів зброї.

"Це свідчить про систематичну цілеспрямовану тактику терору, спрямовану на залякування мирного населення. На жаль, протягом листопада постраждало 166 людей, серед них одна дитина", — зазначає мер міста.