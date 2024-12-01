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Окупанти атакували з дрона автобус у Херсоні

Відомо про двох постраждалих.

Окупанти атакували з дрона автобус у Херсоні
Фото: Wikimapia

Окупанти знову атакували з безпілотника рейсовий автобус у Херсоні, повідомили в обласній військовій адміністрації.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху поранення дістала 44-річна жінка. 

Потерпілу з мінно- вибуховою травмою доправили до лікарні. 

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Окрім того, 35-річна жінка отримала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення голови. Бригада “екстреної допомоги” надала потерпілій допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась.

  • Сьогодні зранку російські війська атакували з дрона маршрутку у Дніпровському районі Херсона. Внаслідок атаки загинули троє людей, 11 постраждали.
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