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Міноборони: у листопаді армія РФ зазнала найбільших втрат у живій силі від початку вторгнення

Також високими є показники втрат військової техніки окупантів.

Міноборони: у листопаді армія РФ зазнала найбільших втрат у живій силі від початку вторгнення
втрати окупантів на Харківському напрямку, фото ілюстративне

У листопаді російська армія зазнала найбільших безповоротних і санітарних втрат у живій силі від початку широкомасштабного вторгнення.

Як повідомило українське Міноборони, йдеться про 45 720 військових. 

«Це чисельність умовно понад трьох мотострілецьких дивізій сухопутних військ армії РФ. За даними Генерального штабу ЗСУ, в листопаді упродовж однієї доби наші воїни «задвухсотили» та «затрьохсотили» 2 030 ворожих солдатів. Це також найвищий показник втрат ворога за добу від 24 лютого 2022 року», - додали у відомстві.

Міністерство також повідомило, що минулого місяця українські бійці уразили 307 російських танків. «Це найвищий показник цієї осені (у вересні було знищено або підбито 291 ворожий танк, у жовтні – 279). У танковому батальйоні РФ 31 машина, тож за останній місяць осені 2024 року армія Кремля втратила знищеними та підбитими майже 10 танкових батальйонів. Орієнтовна вартість такої кількості техніки еквівалентна 450 мільйонам доларів США», - підкреслило Міноборони.

Загалом Сили оброни у листопаді уразили 899 ворожих бойових броньованих машин, що еквівалентно майже чотирьом мотострілецьким дивізіям і коштує мінімум пів мільярда доларів.

Серед інших втрат росіян у листопаді - 884 одиниці артилерійських засобів ворога на близько 700 мільйонів доларів, 

«Якщо говорити про сумарні втрати ворога у озброєнні та техніці у листопаді 2024 року, то їх орієнтовна вартість сягає понад 3 мільярди доларів США. У вересні та жовтні ця цифра була меншою. Тож Кремль продовжує витрачати шалені кошти на продовження війни», - зауважило Міноборони.

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