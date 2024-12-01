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ГУР: у Криму росіяни видали записник із довідкою про всі держави світу, крім України

"Видалити код України з довідника ― не означає стерти його з пам’яті", наголсоила українська розвідка.

ГУР: у Криму росіяни видали записник із довідкою про всі держави світу, крім України
пропагандистський записник окупантів у Криму

На території Криму росіяни надрукували спеціальний тираж пропагандистського записника із емблемою ФСБ, де розмістили довідник з телефонними кодами, торговими штрихкодами та іншими  відомостями про усі держави світу, крім України. 

Про це повідомило Головне управління розвідки українського Міноборони.

пропагандистський записник окупантів у Криму
пропагандистський записник окупантів у Криму

«Кримський “єжєднєвнік” чекістів  ― чергове свідчення політики держави-агресора, спрямованої на знищення усіх згадок про Україну на окупованих українських  територіях, а ще — ознака страху перед представниками рухом опору на півострові. Схоже, росіяни дедалі глибше поринають у параною й маразм, адже не враховують факту, що видалити код України з довідника ― не означає стерти його з пам’яті»,  прокоментували інцидент у ГУР.

У розвідці наголосили, що попри боротьбу з усім українським на окупованих територіях залишаються громадяни, котрі продовжують допомагати у боротьбі з Росією. Ці люди передають інформацію про розташування військових об’єктів ворога, пересування особового складу та військової техніки загарбників.

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