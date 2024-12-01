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Зеленський закликав ЄС запровадити санкції проти тіньового флоту РФ

Наразі триває підготовка нового пакета санкцій ЄС проти Росії.

Зеленський закликав ЄС запровадити санкції проти тіньового флоту РФ
Зеленський на засіданні РНБО

Президент Володимир Зеленський під час преспідходу в межах зустрічі із головою Європейської ради Антоніу Коштою у Києві закликав ЄС підтримати санкції проти тіньового флоту Росії, пише "Укрінформ".

Президент додає, що наразі триває підготовка нового санкційного пакета від Європейського Союзу. 

"Важливо, щоб пакет був затверджений найближчим часом. Вже є робота країн (у вигляді – ред.) санкцій проти російського тіньового флоту. Це варто підтримувати на рівні всього Європейського Союзу. Ми про це сьогодні говорили. Саме танкерний флот забезпечує Путіну найбільшу частину доходів на війну проти України", – сказав Зеленський.

  • Раніше стало відомо, що уряд Британії підозрює 37 компаній у співучасті в обході Росією нафтових санкцій. У грудні 2022 року було розпочато розслідування щодо 52 компаній. По 15 випадках воно завершено.
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