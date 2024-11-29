Reuters: Сибіга закликав колег із НАТО наступного тижня надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу

Україна розуміє, що не може вступити в НАТО під час війни, але таке запрошення стане сигналом для Путіна.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відправив листа своїм колегам по НАТО, в якому закликав надіслати Україні запрошення приєднатися до Альянсу під час зустрічі у Брюсселі наступного тижня, передає Reuters.

Лист відображає поновлення зусиль Києва щодо отримання запрошення до НАТО, що є частиною плану перемоги від Володимира Зеленського.

Україна заявляє, що визнає, що не зможе вступити до НАТО до закінчення війни, проте запрошення від блоку покаже лідеру РФ Володимиру Путіну, що одна з його головних цілей — не допустити вступу Києва до НАТО — не може бути досягнута.

НАТО раніше заявило, що Україна приєднається до альянсу і перебуває на незворотному шляху до членства. Але офіційного запрошення та термінів не надіслало. А дипломати НАТО кажуть, що на цьому етапі серед членів Альянсу немає консенсусу щодо запрошення України.

Міністр Сибіга у своєму листі стверджує, що зараз найкращий час для надсилання запрошення. «Ми вважаємо, що на даному етапі слід направити запрошення. Це стане адекватною відповіддю союзників на постійну ескалацію Росією розв'язаної нею війни, останнім проявом якої є участь десятків тисяч північнокорейських солдатів і використання України як полігон для випробувань нової зброї», - наголосив міністр.

Сибіга закликав «схвалити рішення запросити Україну вступити до Альянсу як один із результатів зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 3–4 грудня 2024 року».