Зеленський обговорив з генсеком НАТО посилення ППО України

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Ми обговорили з Марком наявні можливості реагування – необхідного посилення ППО України. Я назвав конкретні системи ППО, які потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є в партнерів”, - повідомив президент України.

Він наголосив, що рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо ППО, як і щодо іншого постачання для фронту досі не реалізовані повністю. Це значно впливає на мотивацію і на моральний стан українців.

Володимир Зеленський зауважив, що нещодавній дозвіл щодо далекобійних ударів по військових обʼєктах у Росії допоміг, але тиск на РФ треба підтримувати й збільшувати.

Також Зеленський та Рютте обговорили контакти з партнерами заради потрібного додаткового посилення - і військового, і політичного. Зокрема, заради запрошення України в НАТО.