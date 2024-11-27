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Зеленський обговорив з генсеком НАТО посилення ППО України

Президент назвав Рютте конкретні системи ППО, які потрібні Україні.

Зеленський обговорив з генсеком НАТО посилення ППО України
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомила пресслужба президента України Володимира Зеленського.

“Ми обговорили з Марком наявні можливості реагування – необхідного посилення ППО України. Я назвав конкретні системи ППО, які потрібні, які можуть спрацювати. Ці системи ППО є в партнерів”, - повідомив президент України.

Він наголосив, що рішення саміту НАТО у Вашингтоні щодо ППО, як і щодо іншого постачання для фронту досі не реалізовані повністю.  Це значно впливає на мотивацію і на моральний стан українців.

Володимир Зеленський зауважив, що нещодавній дозвіл щодо далекобійних ударів по військових обʼєктах у Росії допоміг, але тиск на РФ треба підтримувати й збільшувати.

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Також Зеленський та Рютте обговорили контакти з партнерами заради потрібного додаткового посилення - і військового, і політичного. Зокрема, заради запрошення України в НАТО.

  • 26 листопада керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов виступив на надзвичайному засіданні Ради Україна-НАТО. Буданов проінформував партнерів про характеристики російської ракети середньої дальності із комплексу "Кєдр", якою Росія завдала удару по Дніпру. 

  • 26 листопада відбулося засідання ради Україна-НАТО у Брюсселі. Наступне заплановано на 3-4 грудня під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Альянсу.

  • Напередодні Парламентська асамблея НАТО прийняла резолюцію, в якій закликала уряди країн-членів Альянсу надати Україні ракети середньої дальності як зброю стримування та самозахисту. Йдеться про балістичні ракети дальністю 1000-5500 кілометрів, які можуть завдавати ударів на стратегічну глибину противника. Наприклад, Tomahawk.

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