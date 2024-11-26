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У Брюсселі пройшло засідання Ради Україна-НАТО

На рівні послів Рада обговорила безпекову ситуацію в нашій державі.

У Брюсселі пройшло засідання Ради Україна-НАТО
Засідання Ради Україна-НАТО, фото ілюстративне
Фото: Х/ Jens Stoltenberg

26 листопада відбулося засідання ради Україна-НАТО у Брюсселі, пише «Інтерфакс-Україна».

Високопосадовці від України звернулися з доповіддю через відеозв’язок. На засіданні посли обговорили ситуацію з безпекою в Україні після того, як 21 листопада РФ застосувала балістичну ракету середньої дальності. Рада заявила, що розглядає цей крок Москви як черговий терор щодо мирного населення. 

«Під час зустрічі союзники по НАТО підтвердили свою підтримку України. Атака, спрямована на Дніпро, розглядається як чергова спроба Росії тероризувати цивільне населення України й залякати тих, хто підтримує Україну, оскільки вона захищає себе від незаконної і неспровокованої агресії Росії», - йдеться у заяві за підсумками засідання.

  • Наступне засідання Ради НАТО-Україна запланована на 3-4 грудня під час зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
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