У Брюсселі пройшло засідання Ради Україна-НАТО

26 листопада відбулося засідання ради Україна-НАТО у Брюсселі, пише «Інтерфакс-Україна».

Високопосадовці від України звернулися з доповіддю через відеозв’язок. На засіданні посли обговорили ситуацію з безпекою в Україні після того, як 21 листопада РФ застосувала балістичну ракету середньої дальності. Рада заявила, що розглядає цей крок Москви як черговий терор щодо мирного населення.

«Під час зустрічі союзники по НАТО підтвердили свою підтримку України. Атака, спрямована на Дніпро, розглядається як чергова спроба Росії тероризувати цивільне населення України й залякати тих, хто підтримує Україну, оскільки вона захищає себе від незаконної і неспровокованої агресії Росії», - йдеться у заяві за підсумками засідання.