У Грузії вибори президента пройдуть 14 грудня. Вперше главу держави обере Виборча колегія

До складу колегії входять 300 осіб, зокрема 150 депутатів парламенту Грузії, члени Верховних рад Аджарії та Абхазької автономної республіки (у вигнанні).

Вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня у будівлі парламенту, а інавгурація – 29 грудня поточного року. Рішення 80-ма голосами «за» затвердили на засіданні парламенту члени правлячої «Грузинської мрії». Другий тур виборів (у разі потреби) пройде також 14 грудня, передає “Эхо Кавказа”.

За словами спікера парламенту Шалви Папуашвілі, важливо, щоб вибори та інавгурація пройшли цього року, щоб термін повноважень президента становив 5, а не 6 років.

Раніше опозиційний канал «Мтаварі» повідомив, що на пост президента Грузії розглядаються кандидатури голови «Грузинської мрії» Іраклія Гарібашвілі та Костянтина Гамсахурдія – сина першого президента Звіада Гамсахурдія. Проте один із лідерів правлячої партії Мамука Мдинарадзе це спростував.

Сьогодні ж стало відомо, що оновлений склад уряду буде затверджено на засіданні парламенту у четвер, 28 листопада. Видання зазначає, що легітимність парламенту не визнають чинний президент Саломе Зурабішвілі та опозиційні партії.

Вперше президента Грузії обере не населення, а Виборча колегія. Згідно з Конституцією, до складу колегії входять 300 осіб, зокрема 150 депутатів парламенту Грузії, члени Верховних рад Аджарії та Абхазької автономної республіки (у вигнанні).

Цього року 109 членів колегії зі складу представницьких органів місцевого самоврядування висунуть відповідні політичні партії згідно з квотами, визначеними Центральною виборчою комісією. Квоти визначаються з дотриманням принципу пропорційного географічного представництва та відповідно до пропорції за підсумками виборів місцевого самоврядування, проведених у 2021 році. Склад Виборчої колегії затвердить Центральна виборча комісія.

61 депутат від опозиції, ймовірно, не візьме участі у голосуванні, оскільки опозиційні партії не визнають легітимність парламенту ХІ скликання. Поки що неясно, чи братимуть участь у голосуванні представники опозиції з органів місцевого самоврядування.

Право на висування кандидата в президенти Грузії мають щонайменше 30 членів виборчої колегії.