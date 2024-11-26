Кабінет безпеки Ізраїлю обговорить сьогодні угоду про 60-денне припинення вогню з “Хезболлою”

Угода може передбачати поступове виведення ізраїльських військ з Лівану, а “Хезболла” відійде від ізраїльського кордону.

Кабінет безпеки Ізраїлю проведе сьогодні засідання, щоб обговорити угоду про 60-денне припинення вогню з “Хезболлою” в Лівані, повідомляє BBC.

Ізраїльські війська почали сухопутне вторгнення до Лівану два місяці тому у відповідь на майже рік ракетних обстрілів з боку терористичного угруповання.

Є інформація, що угода передбачатиме поступове виведення ізраїльських військ з Лівану, а “Хезболла” відійде від ізраїльського кордону.

США і Франція заявили про підтримку угоди. Єлисейський палац зазначає, що переговори “значно просунулися”, закликавши Ізраїль і “Хезболлу” “швидко скористатися цією можливістю”.

Ці настрої підтримали США, а речник Ради національної безпеки Джон Кірбі зазначив: “Ми вважаємо, що досягли точки, де ми близькі”.

На тлі обговорення призупинення вогню атаки продовжуються

Видання додає, що минулої ночі Ізраїль продовжив атаки на “Хезболлу”. Ліванська влада стверджує, що щонайменше 31 людина була вбита ізраїльськими ударами протягом понеділка.

Зі свого боку Ізраїль заявив, що щонайменше 10 ракет було випущено по півночі Ізраїлю з Лівану в ніч на понеділок, двоє людей отримали поранення.

BBC підкреслює, що будь-яке припинення вогню в Лівані не вплине безпосередньо на війну Ізраїлю у Смузі Гази, яка почалася після того, як ХАМАС атакував Ізраїль 7 жовтня минулого року, і внаслідок якої загинуло понад 44 000 людей.