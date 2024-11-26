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Голова Служби безпеки Чехії відкидає побоювання щодо безпекової співпраці під час президентства Трампа

“Я працював з нашими американськими партнерами за президента Трампа раніше, і це було справді чудово”, заявив Міхал Коуделька.

Голова Служби безпеки Чехії відкидає побоювання щодо безпекової співпраці під час президентства Трампа
Голова Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Коуделька
Фото: denik.cz

Голова Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Коуделька відкинув занепокоєння Європи про те, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа може послабити співпрацю між США та Європою у сфері безпеки та розвідки.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg.

“Я працював з нашими американськими партнерами за президента Трампа раніше, і це було справді чудово”, ‒ сказав Коуделька, вказуючи на свій досвід обміну розвідданими за попередньої адміністрації. 

“Те ж відбувається і зараз за президента Байдена. І я на 100% переконаний, що це буде так само чудово під час другого терміну Трампа”, ‒ додав він.

Коуделька також закликав західні країни уникати нових загроз безпеці та економічної залежності, коли вони відновлять ділові та дипломатичні відносини з Росією в майбутньому. Він зауважив, що Москва є “агресором, який розуміє лише силу”, і результат війни визначатиме ймовірність майбутнього глобального конфлікту з безпосередньою участю НАТО.

“Зіткнувшись з сильною країною чи сильним альянсом, Росія зробить розрахунок, що з нею не варто мати справу. Якщо ж, навпаки, Росія дійде до висновку, що війна в Україні принесла свої плоди, що європейські країни слабкі, а НАТО бракує єдності, тоді вона може спробувати щось нове”, ‒ вважає розвідник.

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  • Коуделька також попередив союзників, що підштовхування Києва до значних поступок для припинення війни в Україні лише підбадьорить Кремль. Він вважає, що у разі, коли Україна програє або буде змушена погодитися на погану мирну угоду, то Росія сприйме це як перемогу.
  • На його думку, наступні 10-15 років Росія може витратити на те, щоб відновлюватися після величезних людських і економічних втрат та готуватися до наступної цілі, якою є Центральна та Східна Європа.
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