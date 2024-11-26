Голова Служби безпеки Чехії відкидає побоювання щодо безпекової співпраці під час президентства Трампа

“Я працював з нашими американськими партнерами за президента Трампа раніше, і це було справді чудово”, заявив Міхал Коуделька.

Голова Служби безпеки та інформації Чехії Міхал Коуделька відкинув занепокоєння Європи про те, що адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа може послабити співпрацю між США та Європою у сфері безпеки та розвідки.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg.

“Я працював з нашими американськими партнерами за президента Трампа раніше, і це було справді чудово”, ‒ сказав Коуделька, вказуючи на свій досвід обміну розвідданими за попередньої адміністрації.

“Те ж відбувається і зараз за президента Байдена. І я на 100% переконаний, що це буде так само чудово під час другого терміну Трампа”, ‒ додав він.

Коуделька також закликав західні країни уникати нових загроз безпеці та економічної залежності, коли вони відновлять ділові та дипломатичні відносини з Росією в майбутньому. Він зауважив, що Москва є “агресором, який розуміє лише силу”, і результат війни визначатиме ймовірність майбутнього глобального конфлікту з безпосередньою участю НАТО.

“Зіткнувшись з сильною країною чи сильним альянсом, Росія зробить розрахунок, що з нею не варто мати справу. Якщо ж, навпаки, Росія дійде до висновку, що війна в Україні принесла свої плоди, що європейські країни слабкі, а НАТО бракує єдності, тоді вона може спробувати щось нове”, ‒ вважає розвідник.