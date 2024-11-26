​​Естонія виділила Україні мільйон євро на екологічні та кліматичні проєкти

Естонія направить 1 мільйон євро на підтримку кліматичних і екологічних проєктів України.

Про це заявила міністерка з питань клімату Йоко Алендер, повідомляє естонський мовник ERR.

"Ми вирішили, що цей 1 млн євро, який ми виділяємо, буде спрямований саме на підтримку екологічних і кліматичних проектів в Україні", – пояснила Алендер.

Віцеканцлерка естонського міністерства з екологічних реформ Крісті Клаас зазначила, що ці кошти виходять із систем торгівлі викидами.

"Як держава-член Європейського союзу ми завжди отримували кошти через систему торгівлі викидами, які ми повинні спрямовувати на співпрацю в області розвитку", – зазначила Клаас.

"Вони (Україна, - ред.) дуже чітко вказали на потреби, які зараз має країна, щоб зробити великі кроки на шляху до Європейського союзу. Це стосується як розробки законодавства, так і уповільнення змін клімату на місцях", - додала Клаас.

Напередодні учасники кліматичного клімату ООН в Баку домовилися про фінансування для країн, що розвиваються. Так, б агаті країни до 2035 року будуть виплачувати 300 мільярдів доларів на рік, щоб допомогти біднішим пом’якшити вплив зміни клімату.