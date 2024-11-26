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​​Естонія виділила Україні мільйон євро на екологічні та кліматичні проєкти

Ці кошти виходять із систем торгівлі викидами. 

​​Естонія виділила Україні мільйон євро на екологічні та кліматичні проєкти
Фото: Facebook/Estonian Embassy in Kyiv

Естонія направить 1 мільйон євро на підтримку кліматичних і екологічних проєктів України.

Про це заявила міністерка з питань клімату Йоко Алендер, повідомляє естонський мовник ERR.

"Ми вирішили, що цей 1 млн євро, який ми виділяємо, буде спрямований саме на підтримку екологічних і кліматичних проектів в Україні", – пояснила Алендер.

Віцеканцлерка естонського міністерства з екологічних реформ Крісті Клаас зазначила, що ці кошти виходять із систем торгівлі викидами. 

"Як держава-член Європейського союзу ми завжди отримували кошти через систему торгівлі викидами, які ми повинні спрямовувати на співпрацю в області розвитку", – зазначила Клаас.

"Вони (Україна, - ред.) дуже чітко вказали на потреби, які зараз має країна, щоб зробити великі кроки на шляху до Європейського союзу. Це стосується як розробки законодавства, так і уповільнення змін клімату на місцях", - додала  Клаас.

  • Напередодні учасники кліматичного клімату ООН в Баку домовилися про фінансування для країн, що розвиваються. Так, багаті країни до 2035 року будуть виплачувати 300 мільярдів доларів на рік, щоб допомогти біднішим пом’якшити вплив зміни клімату.

  • Азербайджан був суперечливим господарем конференції, оскільки країна є великим виробником викопного палива, нафта і газ якого становлять половину експорту країни. Минулорічна конференція також проходила в нафтодержаві, Об’єднаних Арабських Еміратах, і президент цього видання Султан Аль Джабер зберіг свою основну посаду – очільника національної нафтової компанії Adnoc. 

  • Перед відкриттям COP29 один із ключових членів організаційної команди азербайджанського уряду зазняли на відео, у якому він пропонував допомогу в угодах з викопного палива. Президент Азербайджану Ільхам Алієв на церемонії відкриття також зазначив, що нафта і газ його країни є “даром Божим”.

  • Раніше провідні експерти заявили, що кліматичні саміти ООН “більше не відповідають меті”. На їхню думку, COP повинні проводитися лише в країнах, які можуть продемонструвати чітку підтримку кліматичних заходів і мають суворіші правила щодо лобіювання викопного палива.

 

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