​​Естонія виділила Україні мільйон євро на екологічні та кліматичні проєкти

Естонія направить 1 мільйон євро на підтримку кліматичних і екологічних проєктів України.
Про це заявила міністерка з питань клімату Йоко Алендер, повідомляє естонський мовник ERR.
"Ми вирішили, що цей 1 млн євро, який ми виділяємо, буде спрямований саме на підтримку екологічних і кліматичних проектів в Україні", – пояснила Алендер.
Віцеканцлерка естонського міністерства з екологічних реформ Крісті Клаас зазначила, що ці кошти виходять із систем торгівлі викидами.
"Як держава-член Європейського союзу ми завжди отримували кошти через систему торгівлі викидами, які ми повинні спрямовувати на співпрацю в області розвитку", – зазначила Клаас.
"Вони (Україна, - ред.) дуже чітко вказали на потреби, які зараз має країна, щоб зробити великі кроки на шляху до Європейського союзу. Це стосується як розробки законодавства, так і уповільнення змін клімату на місцях", - додала Клаас.
- Напередодні учасники кліматичного клімату ООН в Баку домовилися про фінансування для країн, що розвиваються. Так, багаті країни до 2035 року будуть виплачувати 300 мільярдів доларів на рік, щоб допомогти біднішим пом’якшити вплив зміни клімату.
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Азербайджан був суперечливим господарем конференції, оскільки країна є великим виробником викопного палива, нафта і газ якого становлять половину експорту країни. Минулорічна конференція також проходила в нафтодержаві, Об’єднаних Арабських Еміратах, і президент цього видання Султан Аль Джабер зберіг свою основну посаду – очільника національної нафтової компанії Adnoc.
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Перед відкриттям COP29 один із ключових членів організаційної команди азербайджанського уряду зазняли на відео, у якому він пропонував допомогу в угодах з викопного палива. Президент Азербайджану Ільхам Алієв на церемонії відкриття також зазначив, що нафта і газ його країни є “даром Божим”.
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Раніше провідні експерти заявили, що кліматичні саміти ООН “більше не відповідають меті”. На їхню думку, COP повинні проводитися лише в країнах, які можуть продемонструвати чітку підтримку кліматичних заходів і мають суворіші правила щодо лобіювання викопного палива.