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Байден провів останню церемонію "помилування індиків"

Президент скористався нагодою сказати кілька прощальних слів.

Байден провів останню церемонію "помилування індиків"
Джо Байден та помилуваний індик
Фото: EPA/UPG

Замість стати святковою вечерею - побувати у Білому домі. Така доля спіткала двох індиків з Міннесоти, яких обрали для традиційної щорічної церемонії "помилування" з боку президента Сполучених Штатів.

Як пише "Голос Америки", Джо Байден востаннє взяв участь у цьому дещо кумедному ритуалі, присвяченому Дню подяки. За легендою, першим рятувати індиків від потрапляння на святковий стіл узявся Авраам Лінкольн - бо його син надто сильно прив'язався до одного із птахів. 

Байден оголосив, що своїм президентським правом "за характер та відданість" милує індиків на прізвисько Персик та Цвіт. Ніч перед церемонією вони провели у розкішному вашингтонському готелі, а далі вирушать на рідну ферму доживати віку. 

Окрім жартівливої частини, виступ глави Білого дому містив і серйозні заяви. Байден нагадав, що це його "остання можливість виступати тут та висловлювати вдячність у цьому сезоні". Своє президентство він назвав "честю усього життя". 

"Америка ніколи не здасться. Ми продовжуємо йти і вірити", - підсумував виступ 46-ий президент.  

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