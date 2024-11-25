США підтверджують застосування Україною ракет ATACMS по Курщині

США підтверджують факт українського удару наданими Сполученими Штатами балістичними ракетами ATACMS по цілях у Курській області Росії.
Про це розповів радник Білого дому Джон Кірбі, передає Суспільне.
Він наголосив, що Україна може використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності.
"Ми змінили настанови й дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх (ракети ATACMS — ред.) для ураження саме цих типів цілей", - зазначив Кірбі.
Радник Білого дому зауважив, що зараз Україна завдає таких ударів у Курську та в Курській області РФ.
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