США підтверджують застосування Україною ракет ATACMS по Курщині

Україна може використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності.

США підтверджують факт українського удару наданими Сполученими Штатами балістичними ракетами ATACMS по цілях у Курській області Росії.

Про це розповів радник Білого дому Джон Кірбі, передає Суспільне.

Він наголосив, що Україна може використовувати ATACMS для самозахисту в разі негайної необхідності.

"Ми змінили настанови й дали їм вказівки, що вони можуть використовувати їх (ракети ATACMS — ред.) для ураження саме цих типів цілей", - зазначив Кірбі.

Радник Білого дому зауважив, що зараз Україна завдає таких ударів у Курську та в Курській області РФ.