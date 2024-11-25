Сили оборони: у північній частині Торецька немає просування ворожої армії

У Силах оборони не підтверджують інформацію щодо просування рросійської армії на півночі міста Торецьк Донецької області.

Про це в ефірі заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, коментуючи питання про інформацію ворога про нібито просування росіян на 650 м у північній частині Торецька, пише "Укрінформ".

"У північній частині міста вони (росіяни - ред.) ще не з'являються. Хоча я мушу сказати, що міські бої одні з найскладніших боїв у військовій практиці. Вони визначаються динамічністю та вимагають постійної уваги від військових. Тому важко сказати про те, яка ситуація в самому місті конкретно на тій чи іншій вулиці. Ворог може забігти на сусідню вулицю, але це не значить, що він там закріпився, його одразу знищують, унеможливлюють йому переміщення або беруть у полон", — каже речниця.

За словами Бобовнікової, на Торецькому напрямку кількість штурмів з боку росіян не зменшилася, втрати ворога у живій силі також залишаються стабільно високими. Водночас, на Сіверському та Краматорському напрямках спостерігається зменшення кількості штурмів.