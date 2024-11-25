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У Запоріжжі викрили працівників МСЕК і приватної клініки, які оформляли «інвалідність» чоловікам

Вартість послуги становила три тисячі доларів.

У Запоріжжі викрили працівників МСЕК і приватної клініки, які оформляли «інвалідність» чоловікам
затримання ділків у Запоріжжі

У Запоріжжі поліція викрила працівників приватної клініки і медико-соціальної комісії, які видавали фіктивні документи для встановлення групи інвалідності чоловікам призовного віку.

Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Вартість послуги становила три тисячі доларів. Правоохоронці задокументували факти фіктивних госпіталізацій військовозобов’язаних та виготовлення відповідних медичних висновків. Крім того, один зі зловмисників імітував хірургічне оперування, а для правдивості навіть робив медичні надрізи.

Під час обшуків у зловмисників вилучили 39 500 доларів, 7 500 євро, понад 140 000 гривень, мобільні телефони, ноутбук, флеш-накопичувачі, чорнові записи, закордонні паспорти, медичну документацію та печатки лікарів.

Наразі трьом працівникам приватної клініки слідчі повідомили про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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