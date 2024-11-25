Зеленський заслухав доповідь Сирського: Курахівський – найважчий напрямок, загрозу на Запорізькому підтверджують

У Курській області Росії українська армія має завдання – максимально знищити ворожий потенціал у прикордонні.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.

Найважчим є Курахівський напрямок – там йде робота над зміцненням позицій. Про це написали в Telegram президента.

Зеленський також додав, що загрози на Запорізькому напрямку "бачать", і там Сили оборони контролюють ситуацію.

Щодо курської операції Зеленський поінформував, що там наші воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат. Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні.