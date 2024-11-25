Зеленський заслухав доповідь Сирського: Курахівський – найважчий напрямок, загрозу на Запорізькому підтверджують

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського щодо ситуації на фронті.
Найважчим є Курахівський напрямок – там йде робота над зміцненням позицій. Про це написали в Telegram президента.
Зеленський також додав, що загрози на Запорізькому напрямку "бачать", і там Сили оборони контролюють ситуацію.
Щодо курської операції Зеленський поінформував, що там наші воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат. Наше завдання – максимально знищити російський потенціал у прикордонні.
- За інформацією The Economist, Росія може готувати спробу наступу на Запоріжжя – важливе індустріальне місто, що зараз розташоване в 30 км від фронту.
- Джерела lb7ua у Генштабі повідомляли, що росіяни готувалися до наступу на цьому напрямку у кінці жовтня-на початку листопада, але перекинули частину військ у Курську область через українську операцію. Водночас загроза для Запоріжжя все ще "не знята".