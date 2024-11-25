Economist: Росія може готувати просування на Запоріжжя

Однак деякі військові вважають, що зараз вона до цього не готова.

Українська розвідка вважає, що Росія готується до просування на Запоріжжя – важливе індустріальне місто, що зараз розташоване в 30 кілометрах від лінії фронту. Коли точно росіяни можуть вчинити цю спробу – невідомо, пише The Economist.

Таку точку зору мають і деякі військові, які боронять південь. 36-річний військовий Гриша, який воює поблизу Роботиного, сказав, що "вони йдуть – повзуть, повзуть, вперед і далі, намагаючись це зробити будь-яким шляхом".

Однак є й ті, хто не вважає спроби окупувати обласний центр неминучими. Полковник Олексій Хільченко, командир бригади "Спартан", каже, що росіяни планували відправити в Запорізьку область дві дивізії (20-30 000 осіб), аби почати штурм, але натомість перекинули війська у власну Курську область.

З цим погоджується і командир батальйону 118-ї бригади, "Лемберг".

"Вони ще не готові бити, але коли вони будуть, перший удар буде найсильнішим", – прокоментував він.

Україна готує в Запорізькій області нові укріплення.