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Economist: Росія може готувати просування на Запоріжжя

Однак деякі військові вважають, що зараз вона до цього не готова. 

Economist: Росія може готувати просування на Запоріжжя
Фото: Телеграм-канал Анатолія Куртєва

Українська розвідка вважає, що Росія готується до просування на Запоріжжя – важливе індустріальне місто, що зараз розташоване в 30 кілометрах від лінії фронту. Коли точно росіяни можуть вчинити цю спробу – невідомо, пише The Economist. 

Таку точку зору мають і деякі військові, які боронять південь. 36-річний військовий Гриша, який воює поблизу Роботиного, сказав, що "вони йдуть – повзуть, повзуть, вперед і далі, намагаючись це зробити будь-яким шляхом". 

Однак є й ті, хто не вважає спроби окупувати обласний центр неминучими. Полковник Олексій Хільченко, командир бригади "Спартан", каже, що росіяни планували відправити в Запорізьку область дві дивізії (20-30 000 осіб), аби почати штурм, але натомість перекинули війська у власну Курську область. 

З цим погоджується і командир батальйону 118-ї бригади, "Лемберг". 

"Вони ще не готові бити, але коли вони будуть, перший удар буде найсильнішим", – прокоментував він. 

Україна готує в Запорізькій області нові укріплення.

  • Про те, що Росія планувала наступ на Запоріжжя, але відмовилася через операцію України в Курській області, повідомляли співрозмовники lb.ua у Генштабі. Атаку планували на жовтень-початок листопада. Співрозмовник сказав, що ворог перекинув частину сил на Курську область, але загрозу наступу для Запорізької "не знімають". 
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